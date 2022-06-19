* запрещённая в России организация

Москва, 19 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Факт сдачи членов украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе со своими офицерами в ходе освобождения села Метёлкино под Северодонецком от киевских боевиков войсками Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с Вооружёнными силами РФ подтвердил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

«В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе со своими вожаками», — написал он в своем сообщении.

Также Мирошник подтвердил, что посёлок в данный момент полностью зачищен, а совсем ещё недавно якобы «непобедимые нацисты» уже дают показания о своих преступлениях и указывают на картах расположения своих сослуживцев в Лисичанске и его пригородах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал, что потери воюющих за киевский режим на Украине иностранных наёмников являются большими и те из них, кто ещё остался в живых, всё чаще хотят вернуться к себе домой.