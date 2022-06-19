Луганск, , 12:10 — REGNUM Союзные войска продвинулись в населенном пункте Золотое, там идут уличные бои. Об этом 19 июня заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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«В населенном пункте Золотое союзные войска продвинулись, ведут там уличные бои. В ЛНР террористы несут потери в Спорном, Берестовом, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ», — отметил он.

Ранее Мирошник сообщил, что Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. военных ВСУ.

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