Москва, 19 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. По решению членов жюри во II тур Международного конкурса им. С. В. Рахманинова вышли участники из России, Китая и Бразилии. Список прошедших первый тур пианистов опубликовал художественный руководитель конкурса Денис Мацуев в своём Telegram-канале.

Рей Колакою.Пианист. 1883

Во втором туре международного конкурса примут участие 10 пианистов из России. Также в этот этап вышли два пианиста из Китая и представитель Бразилии.

Торжественное открытие Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С. В. Рахманинова состоялась 15 июня на сцене Московской консерватории. Концертные прослушивания начались 16 июня.

Международный конкурс им. Рахманинова учреждён в 2021 году по предложению народного артиста России Дениса Мацуева. Лучшие пианисты и дирижёры будут определены по итогам трёх очных туров. Победитель среди композиторов будет выбран по итогам очного тура из двух этапов.