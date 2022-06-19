Симферополь, 19 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Расположенный в Красногвардейском районе Крыма автосервис, в котором не стали помогать военным Вооружённых сил (ВС) РФ, был построен незаконно и потому его снесут. Об этом 19 июня заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Снос

«В вопросе с хозяином СТО (станции техобслуживания — ред.), отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», — приводи его слова РИА Новости.

Также глава крымского парламента отметил, что это станет хорошим уроком для владельца автосервиса, который должен жить по закону великой державы — России — благами которой он пользуется

«Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — добавил Константинов, посоветовав симпатизирующему киевскому режиму предпринимателю уехать на находящуюся под контролем Киева территорию.

«Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями — большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», — заключил он.

Отметим, накануне в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что в указанном автосервисе отказали в ремонте колеса даже за плату, так как «военным не помогают». Позднее владелец СТО Вилен Сейтосманов заявил, что произошедшее — это недоразумение.