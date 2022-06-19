Мехико, , 12:00 — REGNUM Netflix и продюсерская компания RedRum приостановили производство телесериала «Избранный» в Мексике после того, как два актера погибли в ДТП. Об этом 10 июня передает Deadline.

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Актеры Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалеса Агилара погибли 17 июня после того, как фургон, в котором они ехали, разбился на полуострове Южная Нижняя Калифорния в Мексике. Помимо Круза и Агилара, в автомобиле находились еще шесть членов съемочной группы, они пострадали, но остались в живых.

Сериал «Избранный» рассказывает о «12-летнем мальчике, который узнает, что он — вернувшийся Иисус Христос». Проект основан на комиксах Питера Гросса и Марка Миллара.