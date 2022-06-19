Берлин, 19 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Еврокомиссия пообещала Украине статус кандидата в ЕС, однако в реальности это имеет лишь символическое значение, пишет 19 июня Junge Welt.

Kalypso Nikolaidis Флаг ЕС

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Если Брюссель откажется поддержать кандидатство Киева, то это станет оскорблением для украинской стороны, но настоящая интеграция страны вряд ли будет выгодна ЕС, отмечает издание.

«Будучи безусловно самым бедным и самым густонаселенным государством-членом, она поглотит огромные деньги ЕС, их политическая среда, зависящая от США, сделает внешнюю политику ЕС еще менее независимой», — подчеркивает газета.

Издание также указывает, что терпение многих государств-членов ЕС в отношении Украины «постепенно истощается», так как возможное наделение Киева статусом кандидата выглядит неравным на фоне других стран.