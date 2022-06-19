Кембридж, Великобритания, , 11:54 — REGNUM Утром 18 июня неизвестные повесили над часовней Королевского колледжа в Кембридже баннер с лозунгом украинских националистов. Об этом 18 июня сообщило издательство Кембриджского университета на своей странице в одной соцсетей.

Слава Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как это там оказалось?», — говорится в сообщении издательства, к которому также прикреплены фотографии с баннером над часовней кембриджского Королевского колледжа, на котором изображен украинский флаг и написан латинскими буквами лозунг украинских националистов «Слава Украине».

При этом указывается, что позднее администрация Кембриджа баннер сняла, объяснив, что она «понимает чувства» автора этой акции, однако против нанесения вреда структуре исторического здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее условия, в случае невыполнения которых у Украины будет отозван статус кандидата в члены Евросоюза, перечислила в обнародованном постановлении по украинской заявке на вступление в сообщество Европейская комиссия.