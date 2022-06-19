Самара, , 11:52 — REGNUM Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» продлил контракт с главным тренером команды Игорем Осинькиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Переговорил с Игорем Осинькиным, главным тренером «Крыльев Советов». Игорь Витальевич и клуб продлили отношения», — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он отметил, что контракт рассчитан до 2025 года.

Напомним, Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. В сезоне 2020/21 команда под его руководством выиграла Футбольную национальную лиги (ФНЛ) и вернулась в премьер-лигу, а также дошла до финала Кубка России. В сезоне 2021/22 клуб занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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