Вашингтон, 19 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Актер Аль Пачино предположил, что его коллега Тимоти Шаламе мог бы сыграть лейтенанта Ханну в продолжении фильма «Схватка», пишет 19 июня Variety.

Цитата из к/ф «Адвокат дьявола». Реж. Тейлор Хэкфорд. 1997. США Аль Пачино

«Тимоти Шаламе. Я имею в виду, что он замечательный актер. Отличный внешний вид», — отметил он.

В августе выйдет роман «Схватка 2». В книге рассказывается о жизни преступника Нила Макколи и детектива лейтенанта Винсента Ханна до и после событий, показанных в фильме 1995 г.