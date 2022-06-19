Москва, , 11:44 — REGNUM Сборная России по футболу может провести два товарищеских матча в сентябре. Об этом 19 июня заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Сборная России по футболу

«Рассчитываем, что в сентябре сборная проведет два матча», — приводит слова Алаева ТАСС.

Он добавил, что пока не может назвать соперников, но они будут из разных конфедераций.

В мае президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России не будет проводить летние сборы и планирует собраться в сентябре.

Напомним, в феврале Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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