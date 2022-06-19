Москва, 19 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Публичный отказ от закупок российского природного газа и закупку его же из других источников, или в другом виде прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Пушков Алексей

«Двойная бухгалтерия. Польша громко «отказалась» от российского трубопроводного газа и теперь его же покупает реверсом из Германии — только дороже», — написал он в своем сообщении.

Также Пушков напомнил, что ранее Финляндия также публично отказалась от трубопроводного газа из РФ, однако стала покупать российский сжиженный газ, а Германия, обещавшая «пережить» грядущую зиму без голубого топлива из России, при этом выражает большое недовольство из-за происходящего по причине западных санкций сокращения поставок газа из РФ по трубопроводу «Северный поток».

«Все смешалось ныне в европейском доме: заявления о движении к газовой независимости от России, демонстративные отказы от российского газа — и продолжение его закупок в разных формах и под другим соусом. Как, кстати, и российской нефти, которая удивительным образом стала «индийской», достигнув берегов Индии», — добавил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что испанская компания одежды Mango решила закрыть свой бизнес в России.