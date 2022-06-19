19 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Заявление главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди о необходимости запрета ядерного оружия из-за ситуации на Украине высмеяли в соцсетях. Руководству посоветовали разобраться вначале с американскими биолабораториями на территории республики.

Светлана Шаповалова, , 12:33 — REGNUM Призыв Казахстана запретить ядерное оружие из-за спецоперации на Украине спровоцировал широкий общественный резонанс. Люди недоумевают по поводу примитивной политики казахстанских властей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии из соцсетей.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

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«Посыл о запрете ядерного оружия нужно было адресовать США и их сателитам…» — считает Наиль Миндубаев.

«Уничтожить оружие сдерживания? Он совсем поехал?» — обращается Серей Стыченков к автору заявления — министру иностранных дел республики Мухтару Тлеуберди.

«А кто-либо спрашивал мнение МИД Казахстана об этом?» — спрашивает Александр Иванов.

«Казахстан призвал… дальше можно не читать», — иронизирует Михаил Щербаков.

«Мелкошкурно мыслят. На самом деле все просто. Казахам, простым людям, до сих пор аукаются последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Вот руководство и озвучивает «мудрые» призывы, мол, мы, как никто другой, знаем», — считает Елена Перумова.

«Казахстан, пытающийся усидеть на куче стульев одновременно, решил сделать вид, что он и его мнение что-то значит. Токаев ясно дал знать, что ЛДНР не поддерживает… Только что Путин спас его от переворота, а вот и благодарочка… развели у себя вторую Украину, видимо, после спецоперации на Украине нужно идти туда…» — поделился мнением Андрей.

Голубь мира Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«За такие призывы можно лишиться государственности», — считает Сергей.

«Совсем очумел Казахстан», — высказалась Ксения.

«Токаев кукухой поехал», — считает Роман Задорожний.

«После откровений Токаева пустые предложения Казахстана вообще интереса не представляют», — считает Светлана.

«Токаев больно умный, его речь на ПМЭФ только убила, ДНР и ЛНР — квазигосударства, по его мнению, поэтому он признавать их не желает! Еще и эта фантазия высказана!» — негодует Наталья Колодникова.

«Вы не забывайте, кто был Токаев. Он был замгенсека ООН. И я думаю, всем понятна линия этого человека. Ничего хорошего от него ждать не стоит», — считает Альберт.

«Если бы не ядерное оружие, натовские псы были бы в России», — считает Сергей Олегович.

«Ну да, ну да. Казахстан заговорил о разоружении. Не имея своей нормальной армии и тем более ядерного оружия. Слышали мы эти призывы от тех же США. Только получалось это как-то непропорционально — все разоружились, США — нет», — рассуждает Артур Шафф.

«Завидуйте молча», — предлагает Казахстану Ирина Ромская.

«Вы сначала определитесь, с кем вы? А то ЛДНР они признавать не хотят…» — напомнил Максим Иванов.

«Если убрать ядерный щит России, то ублюдки из НАТО тут же примутся бомбить всё, что до этих пор бомбить боялись», — соглашается Екатерина Утёмова.

Последствия атомной бомбардировки Хиросимы, со стороны США Цитата из к/ф: Босоногий Гэн. Режиссер Мори Масаки. 1983. Япония

«Благодаря ядерному оружию нет мировых войн, подобных Второй мировой, и, соответственно, нет многомиллионных жертв. А то, что говорит министр — скорее призыв к миру. В общем, передайте ему, что мы его услышали», — отметил Марат Назаров.

«Может, уважаемый МИД Казахстана сначала побеспокоится о биолобароториях Пентагона в Казахстане, которые не менее опасны для человечества?! Понимаю, эта тема «неудобная», ибо США могут не понять министра», — предлагает Гайдарбек.

«Разве «западным коллегам можно доверять»? Времени на выполнение договорённостей о полном уничтожении «химического и бактериологического оружия» в США было более чем достаточно. Но они с маниакальным упорством размещают свои «военные лаборатории» для совершенствования оружия массового поражения по многим странам и континентам…

А Токаев? Это фигляр… В следующий раз его спасать от «цветной революции» не будут…, а просто вспомнят, что 40% территории Казахстана — русская конгломерация… и, спокойно проведя референдум, присоединят к России…» — поделился мнением Игорь Рогатин.

«Легче запретить Казахстан и ООН», — предлагает Константин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

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