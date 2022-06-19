Ливерпуль, Великобритания, , 11:37 — REGNUM Египетский нападающий Мохамед Салах может покинуть английский футбольный клуб «Ливерпуль». Об этом 19 июня сообщает The Mirror.

Мохамед Салах (сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru

По информации издания, переговоры «Ливерпуля» и Салаха о продлении действующего контракта зашли в тупик, и клуб готов к тому, что игрок покинет команду на правах свободного агента в 2023 году.

В «Ливерпуле» рассчитывают, что возможный уход не скажется на игре 30-летнего форварда в сезоне 2022/23.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Он был признан лучшим футболистом сезона 2021/22 в чемпионате Англии.

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