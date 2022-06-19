Донецк, , 11:34 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ © U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:45 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️11:15 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 123 дня эскалации ВСУ 4677 раз обстреляли ДНР, в результате чего погибли 185 гражданских лиц, в т. ч. 9 детей.

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