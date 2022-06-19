«Крылья Советов» предложили каждому футболисту контракт на новых условиях
Самара, 19 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» предложил всем игрокам контракты на новых условиях. Об этом 19 июня заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Всем, каждому футболисту, даны предложения, даже у кого срок контрактов не заканчивается, клуб дал предложение по продлению контракта на новых условиях. Дальше, конечно, решать футболистам», — сказал Азаров.
Он добавил, что руководство клуба делает всё, чтобы сохранить состав команды, а футболисты будут решать, «как быть в нынешних условиях».
По его словам, некоторые игроки рассматривают предложения, в том числе от очень состоятельных российских клубов.
Напомним, в сезоне 2021/22 «Крылья Советов» заняли восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 41 очко в 30 матчах.