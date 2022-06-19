Вашингтон, 19 июня 2022, 11:26 — REGNUM Операционные системы Windows 10 и 11, их образцы и программу Media Creation Tool запретила скачивать пользователям из России со своего официального сайта американская компания Microsoft. Об этом 19 июня сообщает CNews.
Уточняется, что при попытке скачивания дистрибутива Windows 10 и 11 с официального сайта компании появляется сообщение «Возникла проблема с вашим запросом», при этом такая ошибка сохраняется у всех российских провайдеров в интернет.
Кроме того, указывается, что также IP-адреса (уникальный идентификатор устройства в компьютерной сети) из России не получается скачать другие программы названной компании. Так, во время попытки загрузить приложение Media Creation Tool выходит ошибка 404 (404 — File or Directory not found).
При этом отмечается, что в случае смены IP-адреса и языка с русского на любой другой загрузка Windows начинается. В то же время, официальных заявлений со стороны компании по этом поводу пока не было.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2022 года Microsoft поддержала антироссийские санкции Запада и объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг на территории России.