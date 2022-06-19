Москва, 19 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Новая модификация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» получит удвоенный боекомплект, а корпус комплекса будет облегчен. Об этом сообщил помощник гендиректора завода «Купол», где производят «Торы», Вячеслав Карташов.

(сс) Allocer ЗРК «Тор»

«Мы приступили к разработке нового модуля, в котором уже будут реализованы новые техрешения, отработанные в Арктике. Будем использовать удвоенный боезапас, программное обеспечение, которое мы проверили при стрельбе по низколетящей цели», — сообщил он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

И корпус будет создан новый, облегченный — это будет единственное средство ПВО на сегодняшний день, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске, добавил он.