Москва, 19 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована 19 июня на сайте правительства.

Медицина

«Уникальные способности, самоотдача, чуткость, отзывчивость врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок, трудолюбие медработников имеют огромное значение для сохранения жизни и здоровья пациентов. В ваших руках, без преувеличения, будущее миллионов граждан нашей большой страны», — отмечается в сообщении.

Он напомнил утверждения Гиппократа о том, что «медицина поистине есть самое благородное из всех искусств». Премьер-министр РФ также выразил благодарность за самоотверженный и благородный труд. Он отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на здоровое будущее, проявляют терпение и сострадание, а также отдают частичку своей души.

«Желаю вам удачи во всем, дальнейших успехов. И конечно, крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям», — отметил он.