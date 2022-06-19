Москва, , 11:15 — REGNUM Частные американские компании, включая Boeing и SpaceX, позволяют вооружённым силам Украины пользоваться данными со своих радиолокационных аппаратов для наведения ракет. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в программе «Звёздные войны» телеканала «Россия-24».

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Рогозин рассказал о милитаризации космической отрасли стран Запада. Он подчеркнул, что военные задачи решают не только государственные, но и частные компании.

«Lockheed Martin, Boeing и другие компании, тоже частные, как и SpaceX… сегодня все они подключены к решению одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени. Как визуальной — через инфракрасные радиолокационные аппараты – так и через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооружённых сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — заявил глава Роскосмоса.

Среди других примеров подобных действий Рогозин выделил передачу ВСУ наземного оборудования для использования спутниковой системы связи Starlink. Глава Роскосмоса подчеркнул, что компания SpaceX передала это оборудование по поручению военного ведомства США.