Лондон, 19 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. План помощи странами Запада киевскому режиму, в состав которого входит четыре основных пункта, предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он написал об этом 19 июня в своей колонке для издания The Sunday Times.

Chatham House Борис Джонсон

Первым, предлагаемым Джонсоном пунктом помощи, является обеспечение странами Запада Киева необходимыми вооружением, снаряжением и боеприпасами, а также обучение украинских боевиков. При этом он уточнил, что Британия готова обучать в течение 120 дней порядка 10 тысяч бойцов ВСУ.

Также вторым пунктом помощи британский премьер-министр предлагает западным странам помочь киевскому режиму сохранить стабильность своих государственных институтов с помощью оказания финансовой помощи.

Кроме того, в третьем пункте Джонсон предлагает обеспечить сухопутные маршруты для экспорта с Украины продовольствия, чтобы Киев мог получать от этого доходы.

При этом в четвёртом, последнем пункте своего плана глава правительства Британии заявляет о необходимости «разблокировать» украинские морские порты, которые пока ещё контролирует Киев. Этого Джонсон предлагает добиться с помощью поставок киевскому режиму необходимых видов вооружения и дипломатических усилий, включая по линии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал, что с конца февраля в Россию из опасных районов Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) были эвакуированы в общей сложности свыше 1,9 млн человек, включая более чем 307 тыс. детей.