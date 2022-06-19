Оренбург, 19 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Ещё три жительницы Оренбуржья перевели деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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44-летняя машинистка крана из Орска перечислила на неизвестный счёт 400 тыс. рублей. Перед этим некие лица убедили её взять эти средства в кредит.

83-летняя пенсионерка из Оренбурга отдала мошенникам 100 тыс. рублей, поверив якобы внучке, которая будто бы устроила ДТП. А её 74-летняя землячка отдала при подобных обстоятельствах 500 тыс. рублей.