Денвер, США, , 11:07 — REGNUM Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан лучшим игроком второго матча финальной серии Кубка Стэнли. Об этом 19 июня сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Валерий Ничушкин DalStars9

Ничушкин забросил две шайбы в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Второй звездой матча признан вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер, отразивший все 17 бросков и сыгравший «на ноль». Замкнул тройку защитник «Эвеланш» Кейл Макар, на счету которого дубль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Колорадо» одержал победу над «Тампой» со счётом 7:0.

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