Москва, 19 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Российская компания BFS планирует начать массовое производство банкоматов с отечественным программным и аппаратным обеспечением в первом квартале 2023 года. Об этом рассказал генеральный директор и совладелец компании Артём Жилонов РИА Новости.

Банкомат

Жилонов сообщил, что банкоматы будут оснащаться российскими процессорами «Эльбрус». Программное обеспечение для банкоматов также будет разработано отечественными специалистами. Глава компании BFS подчеркнул, что банкоматы не будут уступать импортным аналогом.

В компании рассчитывают начать массовое производство банкоматов в начале 2023 года. В этом случае поставки устройств начнутся в феврале или марте.

Жилонов добавил, что интерес к отечественным банкоматам проявляют многие российские банки. Первая партия составит не менее 1500 устройств.