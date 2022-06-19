Москва, , 10:59 — REGNUM АЗС пытаются компенсировать прошлые убытки, поэтому не спешат со снижением цен на топливо вслед за оптом. Об этом на ПМЭФ заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«На оптовом рынке цены снижаются достаточно заметно, на розничном рынке мы пока этого изменения не видим», — отметил он.

Некоторые независимые компании в регионах снизили цены, но не так значительно, как это произошло в опте. Однако независимые АЗС можно оправдать тем, что они почти год работали в убыток, добавил он.

На рынке бензина постепенно складывается ситуация с профицитом топлива. Однако переизбытка не будет — партнеры могут сократить объемы производства.