Лос-Анджелес, США, , 10:58 — REGNUM Актриса Милли Бобби Браун может появиться во франшизе «Звёздные войны» компании Disney. Об этом пишет The Mirror, ссылаясь на свой источник.

Милли Бобби Браун в роли Одиннадцать Цитата из четвёртого сезона т/с «Очень странные дела». 2022 год

По словам инсайдера, Браун вместе с её менеджером и отцом Робертом Брауном ведёт «тайные» переговоры о роли в предстоящем проекте «Звёздных войн». За участие в нём артистке заплатят £12 млн.

Как отмечает источник, пока переговоры носят неформальный характер. «Руководители Disney знают, насколько она уже является иконой для аудитории от 10 до 30 лет, и что это дает с точки зрения привлекательности», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что Милли Бобби Браун стала известна благодаря сериалу «Очень странные дела» от Netflix. В шоу актриса сыграла девочку с телепатией по имени Одиннадцать.

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