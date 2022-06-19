Донецк, , 10:55 — REGNUM За 123 дня эскалации ВСУ 4677 раз обстреляли ДНР, в результате чего погибли 185 гражданских лиц, в т. ч. 9 детей. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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На территориях в границах до начала спецоперации ранения различной степени тяжести получили 880 гражданских лиц, в т. ч. 66 детей. На освобожденных в ходе спецоперации территориях ранения получили 1 435 гражданских лиц, среди них — 77 детей.

За этот период зафиксировано 4 677 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 4 358.

Всего со стороны ВСУ выпущено 40 379 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК «Точка-У», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 87 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», 7199 ракет РСЗО БМ-21 «Град».