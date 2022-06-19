Денвер, США, 19 июня 2022, 10:53 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» в финале Кубка Стэнли играет на элитном уровне. Об этом 19 июня заявил главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер.
«Это две хорошие команды, просто сегодня соперник сыграл на гораздо более высоком уровне, чем мы. Сейчас они играют на элитном уровне, а мы нет», — сказал Купер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Колорадо» одержал победу над «Тампой» во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 7:0. Российский форвард Валерий Ничушкин забросил две шайбы.
Читайте ранее в этом сюжете: Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Тампу»
Читайте развитие сюжета: Ничушкин признан лучшим игроком матча в финальной серии Кубка Стэнли