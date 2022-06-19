Денвер, США, , 10:53 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» в финале Кубка Стэнли играет на элитном уровне. Об этом 19 июня заявил главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

«Это две хорошие команды, просто сегодня соперник сыграл на гораздо более высоком уровне, чем мы. Сейчас они играют на элитном уровне, а мы нет», — сказал Купер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Колорадо» одержал победу над «Тампой» во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 7:0. Российский форвард Валерий Ничушкин забросил две шайбы.

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