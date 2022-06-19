Москва, , 10:51 — REGNUM Правительство РФ продлило правила распределения тест-систем для диагностики коронавируса и оперативного обмена информацией об объемах и результатах проведенных исследований. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

Особый порядок продлевается до 1 мая 2023 года. Согласно такому порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнадзор, Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет информации о диагностике и полученных результатах. Такой регламент работы действует с середины апреля 2020 г.

По правилам данные о каждом выявленном положительном результате тестирования лаборатории должны незамедлительно сообщать в территориальный орган Роспотребнадзора.