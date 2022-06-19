Москва, , 10:48 — REGNUM С конца февраля в Россию из опасных районов Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) были эвакуированы в общей сложности свыше 1,9 млн человек, включая более чем 307 тыс. детей. Об этом 18 июня рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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«Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка. А всего с начала специальной военной операции — 1 936 911 человек, из которых 307 423 — дети», — сказал он.

Также Мизинцев уточнил, что в российской базе данных есть более 2,7 млн обращений от тех, кто хочет переехать в Россию из более чем двух тысяч населенных пунктов, находящихся под контролем киевского режима на территории республик Донбасс и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что потери ВСУ за минувшие сутки в ДНР превысили 30 человек, также уничтожены три установки «Град», два бронированных автомобиля и один беспилотник.