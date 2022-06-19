В РФ с конца февраля эвакуировали 307 тыс. детей c Украины и из ДНР с ЛНР
Москва, 19 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. С конца февраля в Россию из опасных районов Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) были эвакуированы в общей сложности свыше 1,9 млн человек, включая более чем 307 тыс. детей. Об этом 18 июня рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
«Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка. А всего с начала специальной военной операции — 1 936 911 человек, из которых 307 423 — дети», — сказал он.
Также Мизинцев уточнил, что в российской базе данных есть более 2,7 млн обращений от тех, кто хочет переехать в Россию из более чем двух тысяч населенных пунктов, находящихся под контролем киевского режима на территории республик Донбасс и на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что потери ВСУ за минувшие сутки в ДНР превысили 30 человек, также уничтожены три установки «Град», два бронированных автомобиля и один беспилотник.