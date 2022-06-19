В результате обстрелов Озеряновки в ДНР погибла женщина
Донецк,
19 июня 2022, 10:47 — REGNUM В результате обстрелов Озеряновки со стороны ВСУ погибла женщина. Об этом 19 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Озеряновке 10 снарядов, позже — еще 6.
В ДНР без энергоснабжения в результате обстрелов остаются почти 28 тыс. абонентов.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.