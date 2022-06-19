Донецк, , 10:47 — REGNUM В результате обстрелов Озеряновки со стороны ВСУ погибла женщина. Об этом 19 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Озеряновке 10 снарядов, позже — еще 6.

В ДНР без энергоснабжения в результате обстрелов остаются почти 28 тыс. абонентов.

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