Москва, , 10:44 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) не выявила роста числа жалоб на задержки гарантийного обслуживания автомобилей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Ситуация с гарантийным обслуживанием технически сложных товаров обсуждалась на заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре. В ходе обсуждения было отмечено, что в России продолжают выполняться все ранее заключённые договоры по гарантийному обслуживанию автомобилей между дилерами и импортёрами.

«Поступающие в Роспотребнадзор обращения граждан в настоящее время не свидетельствуют о том, что в сфере ремонта (гарантийного ремонта) технически сложных товаров и автомобилей в частности потребители сталкиваются с массовым отказом в исполнении обязательств», — говорится в сообщении ведомства.

Члены Общественного совета пришли к мнению, что действующий закон «О защите прав потребителей» не нуждается в изменениях. Также эксперты отметили, что отрасль быстро адаптируется к новым условиям.

Весной 2022 года ряд автомобилестроительных компаний объявил о прекращении деятельности в России. Также были ограничены поставки авто этих производителей. Для решения проблемы Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт ряда товаров, включая автомобили марок Toyota, Jeep, Chevrolet и других.