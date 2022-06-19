Сеул, , 10:42 — REGNUM Южнокорейский программист Юнг Ки Ён заказал установку надгробного памятника для отключённого браузера Internet Explorer. Об этом сообщил Reuters.

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Как отмечает издание, Юнг потратил на памятник $330 — программист разместил его на крыше кофейни своего брата. Эпитафия на надгробии гласит: «Он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров». По словам Юнга, причиной решения установить памятник Internet Explorer стали его смешанные чувства по отношению к браузеру.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 июня компания Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer. Браузер проработал 27 лет.

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