Сеул, 19 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Южнокорейский программист Юнг Ки Ён заказал установку надгробного памятника для отключённого браузера Internet Explorer. Об этом сообщил Reuters.

Сайт Microsoft Логотип Internet Explorer

Как отмечает издание, Юнг потратил на памятник $330 — программист разместил его на крыше кофейни своего брата. Эпитафия на надгробии гласит: «Он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров». По словам Юнга, причиной решения установить памятник Internet Explorer стали его смешанные чувства по отношению к браузеру.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 июня компания Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer. Браузер проработал 27 лет.