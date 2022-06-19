Донецк, , 10:40 — REGNUM Потери ВСУ за минувшие сутки в ДНР превысили 30 человек, уничтожены также три установки «Град», два бронированных автомобиля и один беспилотник. Об этом 19 июня сообщает Народная милиция ДНР.

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«За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено три установки РСЗО «Град», один беспилотный летательный аппарат «Фурия», 2 бронированных автомобиля и более 30 человек личного состава», — отмечается в сообщении.

Кроме того, подавлены четыре огневые точки противника в районе н. п. Авдеевка и Орловка.