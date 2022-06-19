19 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 11:16 — REGNUM По возвращении из Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверенно сказал, что у украинцев есть все шансы провести Евровидение в 2023 году. В 2022 году конкурс выиграла украинская группа Kalush, второе место занял исполнитель из Великобритании Сэм Райдер. Организаторы конкурса считают, что Украина слишком небезопасна для проведения мероприятий, поэтому они рассматривают возможность проведения «Евровидения-2023» в Великобритании.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украинцы выиграли песенный конкурс «Евровидение», я знаю, что у нас было фантастическое представление, что мы заняли второе место, и я был бы рад, если бы он прошел в этой стране. Но факт в том, что они выиграли и они заслуживают его провести. Я верю, что они могут его провести, и я верю, что они должны его провести. Я верю, что Киев или любой другой безопасный город будет фантастическим местом для его проведения, и я надеюсь, что представители Европейского вещательного союза осознают это. Мероприятие состоится только через год. Пока придет время для Евровидения, там все будет нормально. Я надеюсь, что у украинцев будет этот шанс, потому что они его заслуживают», — сказал премьер-министр.

Некоторые пользователи согласились с Джонсоном потому, что они поддерживают Украину, хотя при решении внутриполитических вопросов они чаще всего премьера критикуют.

«Я согласен с господином Джонсоном уже два дня подряд. Если я куплю Mail on Sunday, позвоните в органы опеки», — прокомментировал @ianapharri.

Ряд комментаторов считают, что Украина не сможет провести конкурс, потому что вся страна разрушена, ее нужно восстанавливать, а денег на это у них нет, при этом туристы не поедут в страну, где практически нет никакой инфраструктуры.

Евровидение 2022 Майкл Доэрти

«Нужно быть реалистичнее, будет ли специальная военная операция в активной фазе, когда им придет время проводить конкурс? Могут ли они себе позволить провести такое большое мероприятие, когда большая часть страны разваливается по кусочкам? Разве их основные усилия не должны быть направлены на восстановление самого необходимого для населения и начало перестройки страны?» — спросил @DALG69.

В комментариях отметили, что политики, которые поддерживают Украину и считают, что у украинцев получится все организовать к 2023 году, не помогают решить проблему, а лишь затрудняют ситуацию.

«Когда люди проснутся и станут реалистами? Организация места проведения и подготовка занимают месяцы, нельзя думать над решением еще дольше. Все знали, что Украина не сможет провести конкурс в 2023 году, так что это решение не должно никого удивлять», — написал @Sh72H.

«Какой великий государственный деятель. Если следовать за толпой, то ты всегда будешь прав, согласно этой толпе», — прокомментировал @wellhellovince.

Часть пользователей предложили сделать площадку для «Евровидения-2023» в Великобритании, но писать, что официально его проводит Украина.

«Сцена в Великобритании. Организатор — Украина. Все просто», — прокомментировал @MarkBinmore.

«Они могут провести его в Великобритании в качестве подарка», — предложил @SJM195.

Комментаторы добавили, что после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит, после которого он чуть не лишился своей должности, Джонсон боится проводить какие-либо мероприятия.

«Очевидно, Борису Джонсону не нравится больше проводить вечеринки», — написал @johan_padmos.

«Борис не хочет его проводить, потому что это «евро-видение», — считает @Tweaky865.

Часть пользователей не понимает, почему Украина выигрывает на песенных конкурсах, играет в футбол, когда у них в стране ведутся «разрушительные боевые действия», как пишут в СМИ.

«Давайте, если вы можете провести песенный конкурс, когда вы находитесь посреди военных действий, то тут что-то не так», — отметил @pirate_cap.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пользователи согласились с тем, что даже если Украина справится с организацией, то к ним никто не приедет, потому что всем страшно ехать в страну, где проводятся военные действия.

«Я не думаю, что кто-то говорит, что они его не заслуживают, просто люди со всей Европы и со всего мира не поедут в военную зону», — объяснил @J5KERN.

«Я хотел бы посмотреть, какая страховая компания возьмется за это, зная, что конкурс будет на Украине», — добавил @court_college.

В комментариях посоветовали Джонсону оставить Украину и заняться внутренними проблемами, которые нужно немедленно решать, что он обещал делать после завершения скандала с вечеринками, например, кризисом стоимости жизни.

«Он под этим понимает «решение проблем, которые важны для общества»?» — уточнил @ChrisBuster1157.

«Я не думаю, что это их волнует даже в малой степени, и Джонсона тоже не должно волновать, учитывая состояния нашего правительства. У него есть более важные проблемы, на которые нужно обратить внимание», — считает @CindyLouPearce.