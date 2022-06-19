Луганск, , 10:37 — REGNUM ВСУ потеряли в ЛНР за минувшие сутки 32 человека и 5 бронетранспортеров. Об этом 19 июня сообщает Народная милиция ЛНР.

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Кроме того, силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями продолжается доставка гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий.

Так, 18 июня волонтеры «Невского фронта» и болельщики футбольного клуба «Зенит» при поддержке Народной милиции ЛНР доставили гуманитарный груз в виде продуктов питания, детского питания, средств личной гигиены нуждающимся жителям Кременной.