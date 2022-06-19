Брюссель, 19 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Условия, в случае невыполнения которых у Украины будет отозван статус кандидата в члены Евросоюза, перечислила в обнародованном 17 июня постановлении по украинской заявке на вступление в сообщество Европейская комиссия (ЕК).

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

В документе отмечается, что ЕК будет следить за прогрессом Украины в выполнении своих требований, а также отчитываться о них вместе с тщательной оценкой этой страны к концу 2022 года.

«Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», — говорится в нём.

При этом уточняется, что для сохранения статуса кандидата в члены ЕС Украине необходимо провести блок реформ: продолжать реформу судебной системы и провести реформу Конституционного суда; изменить законодательство о национальных меньшинствах; ввести препятствующие коррупции, олигархии и отмыванию денег законы; а также согласовать закон о СМИ с директивой Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня высказали обозреватели Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей в своей статье для издания Politico высказали мнение о том, что принятое ранее Европейской комиссией решение поддержать предоставление Украине формального статуса кандидата на вступление в Евросоюз обернется для этого сообщества серьезными последствиями.