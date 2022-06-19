Иркутск, 19 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. На 1 июня 2022 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Иркутской области, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, поголовье птицы увеличилось на 3,4%, овец и коз — на 0,9%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

Наличие крупного рогатого скота уменьшилось на 1,8% (из него коров — на 1,4%), свиней — на 1,2%.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 5,9% больше, чем в январе–мае 2021г., молока — меньше на 1,2%, яиц — на 2,5%.

Доля хозяйств населения и фермеров в общем производстве молока составила 65,7%, мяса — 16,1, яиц — 8,1%; сельхозорганизаций – соответственно 34,3, 83,9, 91,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года было заявлено, что фермеры Приангарья содержат 90,4 тысячи голов крупного рогатого скота, занимая первое место в Сибирском федеральном округе по его наличию.

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