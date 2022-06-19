Вашингтон, 19 июня 2022, 10:29 — REGNUM Президент США Джо Байден упал с велосипеда 18 июня во время прогулки. Пользователи из Америки активно обсуждают произошедшее в своих соцсетях.

Джо Байден
Джо Байден
Gage Skidmore

Конфуз произошёл накануне празднования в США Дня отца — владельцы аккаунтов в Twitter предлагают купить президенту в подарок дополнительную пару колёс, чтобы его велосипед был более устойчивым.

«Я только что нашёл лучший подарок на День отца для Джо Байдена», — пишет Wall Street Silver, прилагая к твиту следующее фото.

Дополнительная пара колёс для устойчивости велосипеда для Байдена
Дополнительная пара колёс для устойчивости велосипеда для Байдена
Twitter

Тему с четырёхколёсным велосипедом продолжил политический обозреватель Бенни Джонсон. «Джо Байден возвращается после своего сегодняшнего коллапса», — написал он вTwitter.

Мем «Джо Байден возвращается после падения на велосипеде»
Мем «Джо Байден возвращается после падения на велосипеде»
Twitter

Некоторые пользователи шутят, что неустойчивость президента может стать его лозунгом на выборах в 2024 году. Они предлагают следующий вариант для предвыборной кампании: «Crashing America together». Что можно перевести как «уроним/развалим Америку вместе».

Мем «Развалим Америку вместе»
Мем «Развалим Америку вместе»
Twitter

Джо Байден также стал героем мема про мужчину на велосипеде, который вставляет себе палки в колёса. Пользователи добавили к картинкам подписи, в которых Байден обвиняет в своём падении президента РФ Владимира Путина. Ранее Байден заявлял, что в росте инфляции в Америке виноват глава российского государства.

Мем про падение Байдена с велосипеда
Twitter
Мем про падение Байдена с велосипеда
Twitter

«КГБ организовало диверсию велосипеда Байдена. Влияние Путина повсюду», — шутит пользователь с ником Funkytown12.0.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый случай публичного падения Джо Байдена. В марте 2021 года американский президент трижды упал, спускаясь с трапа самолёта.

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