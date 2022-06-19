Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Президент США Джо Байден упал с велосипеда 18 июня во время прогулки. Пользователи из Америки активно обсуждают произошедшее в своих соцсетях.

Джо Байден Gage Skidmore

Конфуз произошёл накануне празднования в США Дня отца — владельцы аккаунтов в Twitter предлагают купить президенту в подарок дополнительную пару колёс, чтобы его велосипед был более устойчивым.

«Я только что нашёл лучший подарок на День отца для Джо Байдена», — пишет Wall Street Silver, прилагая к твиту следующее фото.

Дополнительная пара колёс для устойчивости велосипеда для Байдена Twitter

Тему с четырёхколёсным велосипедом продолжил политический обозреватель Бенни Джонсон. «Джо Байден возвращается после своего сегодняшнего коллапса», — написал он вTwitter.

Мем «Джо Байден возвращается после падения на велосипеде» Twitter

Некоторые пользователи шутят, что неустойчивость президента может стать его лозунгом на выборах в 2024 году. Они предлагают следующий вариант для предвыборной кампании: «Crashing America together». Что можно перевести как «уроним/развалим Америку вместе».

Мем «Развалим Америку вместе» Twitter

Джо Байден также стал героем мема про мужчину на велосипеде, который вставляет себе палки в колёса. Пользователи добавили к картинкам подписи, в которых Байден обвиняет в своём падении президента РФ Владимира Путина. Ранее Байден заявлял, что в росте инфляции в Америке виноват глава российского государства.

«КГБ организовало диверсию велосипеда Байдена. Влияние Путина повсюду», — шутит пользователь с ником Funkytown12.0.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый случай публичного падения Джо Байдена. В марте 2021 года американский президент трижды упал, спускаясь с трапа самолёта.

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