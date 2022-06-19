Москва, , 10:25 — REGNUM В возрасте 95 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года оппозиционер Алексей Навальный оскорбил ветерана, назвав его в числе других сторонников российской Конституции «холуем», «предателем», «позором страны». Следственный комитет РФ возбудил в отношении Навального дело о клевете. Через год суд приговорил оппозиционера к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

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