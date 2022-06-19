Киев, , 10:23 — REGNUM Как утверждает глава Луганской областной военной администрации (ОВА) киевского режима Сергей Гайдай, мирные жители якобы «не хотят» выходить с территории завода «Азот» в Северодонецке, где их удерживают заблокированные там украинские нацисты.

Сергей Гайдай Tagiko

«Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Также Сергей Гайдай добавил, что, по его информации, на территории завода находится 568 человек, включая 38 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, он вступит в силу на следующей неделе.