Москва, 19 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Сидячая работа опасна тем, что может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата — спондилезу и дископатии. Об этом рассказал руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

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По его словам, при сидячей работе в первую очередь страдает позвоночник, и данное состояние на постоянной основе приводит к развитию остеохондроза.

«Когда ставят остеохондроз, это предварительный диагноз, который может включать разные состояния, например, поражение дисков. Если человек сидит по 8 часов, то такой исход возможен», — уточнил он в беседе с Ura.ru.

Врач посоветовал офисным работникам не забывать делать физкультуру: можно вставать каждый час, двигаться по 5−10 минут.