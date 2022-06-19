Москва, 19 июня 2022, 10:13 — REGNUM Испанская компания одежды Mango решила закрыть бизнес в России, пишет 19 июня La Vanguardia.
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Бренд достиг соглашений с несколькими франчайзинговыми партнерами о передаче им своего бизнеса и сохранении рабочих мест 800 сотрудников. Компания продала все 55 магазинов, при этом сумма сделки пока не раскрывается.
Россия входила в пятерку крупнейших рынков сбыта компании. Магазины бренда приостановили работу 3 марта.