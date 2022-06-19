Санкт-Петербург, 19 июня 2022, 10:12 — REGNUM Разговор о возможностях для молодых экологистов, реализованных в проекте «Экософия», прошел в рамках работы Петербургского международного экономического форума на сессии «Экопоколение: поддержка молодежных экологических инициатив». «Экософия» — новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый совместно с Российским экологическим оператором.
Аналитический центр НАФИ также сообщал, что «Экология» входит в ТОП-3 нацпроектов, которые наиболее интересны российской молодежи. Согласно аналитическому докладу НИУ ВШЭ (март 2021 года), более половины россиян (53%) можно отнести к тем, кто вовлечен в ту или иную регулярную практику ответственного потребления, а каждый четвертый россиянин стал больше думать об экологии из-за пандемии.
Проект «Экософия» направлен также и на экоактивистов, которые разрабатывают и развивают разные экоинициативы, а также занимаются волонтерской деятельностью в сфере экологии. Таких людей в России несколько тысяч. Для многих из них важно не только заниматься экодобровольчеством, но реализовывать успешные долгосрочные проекты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек с 14 лет.
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