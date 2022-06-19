Санкт-Петербург, 19 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Разговор о возможностях для молодых экологистов, реализованных в проекте «Экософия», прошел в рамках работы Петербургского международного экономического форума на сессии «Экопоколение: поддержка молодежных экологических инициатив». «Экософия» — новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемый совместно с Российским экологическим оператором.

Дарья Драй, ИА REGNUM ПМЭФ

Аналитический центр НАФИ также сообщал, что «Экология» входит в ТОП-3 нацпроектов, которые наиболее интересны российской молодежи. Согласно аналитическому докладу НИУ ВШЭ (март 2021 года), более половины россиян (53%) можно отнести к тем, кто вовлечен в ту или иную регулярную практику ответственного потребления, а каждый четвертый россиянин стал больше думать об экологии из-за пандемии.

«В ответ на этот запрос общества на президентской платформе «Россия — страна возможностей» буквально 2 недели назад стартовал проект «Экософия». Дословно «экософия» переводится с древнегреческого языка как «дом мудрости», и наш новый проект учит мудро и разумно относиться к нашему общему дому — нашей стране, к ресурсам, которые у нас есть. Проект «Экософия» отличается от многих других экопроектов еще и тем, что объясняет людям: жить экологично – это выгодно. В проекте заложена соответствующая конкурсная механика», — рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров .

Проект «Экософия» направлен также и на экоактивистов, которые разрабатывают и развивают разные экоинициативы, а также занимаются волонтерской деятельностью в сфере экологии. Таких людей в России несколько тысяч. Для многих из них важно не только заниматься экодобровольчеством, но реализовывать успешные долгосрочные проекты.

«Тема экологии и до этого часто звучала во многих конкурсах платформы «Россия — страна возможностей», причем в некоторые из них с самого начала ее работы. Например, победители конкурса «Лидеры России» под эгидой клуба «Эльбрус» принимали участие в очистке лесов национального парка «Приэльбрусье» в 2018 году, а в 2020 создали Парк Побед в Эльбрусском районе. Большое количество экологических проектов создано участниками нашего туристического конкурса «Мастера гостеприимства». В программе «Больше, чем путешествие» есть отдельное направление — экотуры. В планах еще около 20 экомаршрутов», — уточнил Алексей Комиссаров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте сможет каждый человек с 14 лет.

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