Берлин, , 10:10 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил политику Ангелы Меркель по отношению к России.

Олаф Шольц Michael Lucan

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«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — отметил он в интервью Die Welt.

Ранее Меркель заявила, что РФ не использовала газ в качестве оружия во время обсуждения запуска трубопровода «Северный поток 2». При этом она отметила, что Запад гарантировал Украине продолжение транзита газа через ее территорию.