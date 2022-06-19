Москва, , 10:10 — REGNUM В 2022 году День медицинского работника, который в России отмечают каждое третье воскресенье июня, приходится на 19 июня.

Врач Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета

Этот профессиональный праздник был введён ещё в Советском Союзе на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

При этом, как правило, во время праздника проходят торжественные мероприятия, награждения и т.п., а перед ним — подводят итоги конкурса «Врач года», а также проводят научные мероприятия: конференции и семинары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в День врача в режиме видеоконференцсвязи открыл хирургический корпус онкологического диспансера в Бурятии.