Москва, 19 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В 2022 году День медицинского работника, который в России отмечают в третье воскресенье июня, приходится на 19 июня.

Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета Врач

Этот профессиональный праздник был введён ещё в Советском Союзе на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

При этом, как правило, во время праздника проходят торжественные мероприятия, награждения и т.п., а перед ним подводят итоги конкурса «Врач года», а также проводят научные мероприятия: конференции и семинары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в День врача в режиме видео-конференц-связи открыл хирургический корпус онкологического диспансера в Бурятии.