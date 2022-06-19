Нью-Йорк, США, 19 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Американский боксёр Джо Смит-младший был отправлен в госпиталь после поражения от российского бойца Артура Бетербиева. Об этом 19 июня сообщает ESPN.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Отмечается, что Смит находится под медицинским наблюдением. Он пропустил от Бетербиева 48 ударов, нанеся в ответ всего 11.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бетербиев одержал победу над Смитом нокаутом во втором раунде и защитил титулы по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF), а также завоевал пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

Читайте также: Бетербиев попросил провести объединительный бой с Биволом